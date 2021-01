Lunedì 11 gennaio l’economia si interroga sul futuro

Sanità ed economia. Tra un’emergenza Covid che, grazie all’arrivo dei vaccini, fa intravvedere una luce in fondo al tunnel e una crisi economica che ha messo in discussione i modelli finora adottati, l’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina e l’Ecoistituto della Valle del Ticino alzano lo sguardo e provano a delineare le strade per una ripartenza. Lunedì 11 gennaio (dalle 18.30 alle 20), in collaborazione con e Kritica Economica, organizzano l’incontro online dal titolo: “Europa: nuove prospettive dopo la crisi del Covid”. Un appuntamento che vuole essere momento di discussione e confronto per cogliere i cambiamenti in atto e muovere i passi verso quella che potrebbe essere un’Europa economicamente più solidale e, quindi, politicamente più solida. In cattedra due esperti economisti, Massimo Amato e Francesco Saraceno che, intervistati da Alessandro Bonetti (Kritica Economica), cercheranno di leggere il presente, dando risposte su quello che potrà essere il prossimo futuro.

Di fatto, il Covid ha reso ancora più precari molti equilibri già indeboliti profondamente dalla crisi del 2008. In particolare, è saltato un dogma che in Europa durava da decenni: evitare ad ogni costo politiche fiscali espansive e il conseguente aumento del debito pubblico. Questa è stata una rottura, un’inversione di tendenza rispetto alle scelte neoliberiste che hanno caratterizzato le politiche economiche dell’Unione Europea. Cosa ci aspetta allora? Tra un ritorno alle politiche economiche dei cosiddetti “trenta (anni) gloriosi” e il salto di coraggio per accettare le sfide che si stanno aprendo, occorre capire l’oggi per scegliere quale domani vogliamo costruire.

L’incontro viene trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e Youtube de La Tela e dell’Ecoistituto della Valle del Ticino.

Massimo Amato (Università Bocconi) insegna storia delle crisi finanziarie. È condirettore dell’unità di ricerca Bocconi MINTS (innovazione monetaria, nuove tecnologie e società). Ha recentemente avanzato la proposta di una Agenzia Europea del Debito per la gestione del debito pubblico nell’Eurozona.

Francesco Saraceno (Sciences Po e Luiss), insegna macroeconomia internazionale ed europea. È vicedirettore dell’OFCE, l’osservatorio francese di congiunture economiche. Ha appena pubblicato La riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss UP).

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito in ATI dalle cooperative La Tela e Meta insieme con altre associazioni del territorio. È ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

Tel: 0331.297604

www.osterialatela.it