I musicanti di Brema: una storia suonata per i bambini

Tre letture animate da voci e strumenti per altrettanti video pubblicati dalla Biblioteca civica per i piccoli lettori sui canali social (Facebook e YouTube) del Comune di Vedano Olona. Sono tutte “Storie suonate”, cioè raccontate con voce e chitarra dalla scrittrice Giuditta Campello e dal musicista Claudio Cornelli.

L’ultimo è “I musicanti di Brema”, in cui ad ogni strumento è abbinato un animale: la chitarra per l’asino, l’armonica per il gatto, l’ukulele il cane e infine il flauto per dar voce al gallo.

Tra i video pubblicati dalla Biblioteca comunale di Vedano Olona anche un tributo a Gianni Rodari, il “Binomio suonato” (con diverse storie del grande poeta del “binomio fantastico”, a partire da A sbagliare le storie) e un racconto di Natale: una favola originale “Pino e il nocciolo di Natale” scritta a quattro mani, musica e parole, proprio da Campiello e Cornelli.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio cultura del Comune di Vedano scrivendo a cultura@comune.vedano-olona.va.it oppure 0332 867760.