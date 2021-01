È nata prima gioeubia di Busto Arsizio o quella di Gallarate? I sindaci firmano la pace

È nata prima la gioeubia di Busto Arsizio o quella di Gallarate? La “disfida della Gioeubia” è annosa, ma ora i sindaci delle due città sono pronti a firmare – se non la pace – almeno un armistizio. Riconoscendo comunque una tradizione comune. Un addio alle armi che verrà sancito dalla partecipazione del sindaco di Gallarate al falò di Busto e poi del primo cittadino bustocco al rogo (rigorosamente a porte chiuse, ma potrete seguire entrambi gli eventi in streaming anche su VareseNews) nel quartiere gallaratese di Arnate.

In questo 2021 è stata rilanciata anche da un dotto post dell’assessore (gallaratese) alla cultura Massimo Palazzi, che quest’anno tirato fuori dall’archivio“Le memorie di un giovine! Racconto gallaratese di Luigi Breganze Bossi”, libro pubblicato nel 1855 “a totale vantaggio della nuova chiesa di Gallarate”, in cui si racconta di un rogo risalente al 1732, tenutosi al Pasquè, il foro boario che sarebbe diventato piazza Garibaldi (nell’immagine sopra si riconosce sulla sinistra la villa ancora esistente in piazza e sullo sfondo la porta che immetteva in centro città, all’incrocio tra le attuali via San Francesco e piazza Risorgimento).

In ogni caso, ora i sindaci piuttosto che dare fuoco alle polemiche preferiscono dare fuoco ai fantocci, insieme: «In barba alla amichevole “disfida della Gioeubia” relativa alla primogenitura della tradizione, quest’anno con il collega Antonelli abbiamo deciso di partecipare reciprocamente ai roghi della giubiana delle due Città» dice il sindaco gallaratese Andrea Cassani. «Alle 18:30 io mi recherò a Busto Arsizio e successivamente Antonelli verrà qui da noi all’Oratorio di Arnate. Non sappiamo con certezza quale delle due “vecchine” sia più vecchia ma certamente bruciarle entrambe sarà un doppio buon auspicio per il 2021».

Giovedì 28 gennaio 2021 potrete seguire la gioeubia in streaming sulla pagina Facebook di VareseNews, sia quella di Busto Arsizio (alle 18.30) che quella di Gallarate (alle 20).