Open day virtuale per la scuola dell’infanzia di Cuvio

Nata nel 1905 e passata attraverso le due guerre mondiali e questo periodo di pandemia, da

oltre cent’anni la Scuola dell’Infanzia Erminia Maggi di Cuvio, scuola dell’infanzia paritaria,

vanta una lunga e ricca tradizione di istruzione infantile sempre all’avanguardia.

Con l’importante ristrutturazione del 2016, all’interno, sono stati rinnovate le tre ampie sezioni ove i bimbi, eterogenei per età, possono trovare il giusto clima per crescere, fare nuove esperienze e arrivare pronti al termine dei tre anni per la scuola primaria.

Per restare al passo coi tempi e poter offrire linee pedagogiche più avanzate, sono sempre necessari aggiornamenti strutturali e organizzativi.

Nel corso di questi anni cosi’ si è realizzato un laboratorio per varie esperienze come la psicomotricità e l’arteterapia e si è creata una grande stanza per la nanna pomeridiana dei più piccini.

Ma soprattutto l’asilo di Cuvio offre un servizio di pre-asilo, per il post-asilo, sospeso per la pandemia, si spera di riattivarlo nel prossimo anno; inoltre è dotato di propria cucina interna con un cuoca abilitata che propone alimenti nuovi e variati, partendo dalle materie prime ed escludendo, quanto più possibile, cibi già lavorati in precedenza; le varie pietanze sono poi preparate in modo da poter stimolare il bambino ad assaggiare gli alimenti.

Per ottemperare ai vari restringimenti che questo triste periodo pandemico richiede, l’adeguamento è proseguito con la riorganizzazione delle aule e dei vari servizi e, nel corso del presente anno scolastico, il presidente Andrea Savini e il consiglio direttivo stanno già programmando per il 2021-22.

Per chi ne fosse interessato sabato 9 gennaio alle ore 10:30 attraverso la piattaforma meet sarà possibile collegarsi per avere altre informazioni.

https://meet.google.com/yyw-yccp-zny

Sarà anche possibile mandare una mail al seguente indirizzo asilo.cuvio@libero.it o contattare

il seguente numero: 0332 651257