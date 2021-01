Il podcast del 22 gennaio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di giovedì 22 gennaio scelte per voi dalla redazione

Scende sotto la soglia dell’1 l’indice Rt della Lombardia che, in base agli ultimi dati, si attesta allo 0.82. Un risultato che, di fatto, collocherebbe la nostra regione in una fascia meno restrittiva di quella attuale.

Ed è proprio su questo indice che si è aperto un forte scontro tra Stato e Regione, in particolare sulle responsabilità alla base di un calcolo errato del parametro della settimana scorsa. Non sono escluse nelle prossime ore decisioni sulla possibilità che la Lombardia venga classificata con un colore diverso.

Sono circa 850 alunni e docenti oggi in isolamento a causa del coronavirus in provincia di Varese. La curva epidemica sembra sotto controllo e da febbraio tutti gli studenti potrebbero rientrare in classe. L’autorità sanitaria, Ats Insubria, è fiduciosa: il sistema di individuazione e tracciamento è ormai affinato e veloce. “Nel caso individueremo anomalie – assicura però il direttore sanitario Catanoso – segnaleremo immediatamente alla prefettura”

Dopo mesi difficili fatti di addii alla maggioranza di assessori e consiglieri comunali e continue crisi, alla fine sono arrivate le dimissioni del sindaco di Cislago Gian Luigi Cartabia, eletto nel 2016 con una lista sostenuta dalla Lega e dal centrodestra. A pochi mesi dalle elezioni amministrative, il Comune sarà ora dunque commissariato. La scintilla che ha portato all’ultimo atto si è consumata a novembre e dicembre, con la definitiva rottura tra Lega e Fratelli d’Italia, i gruppi a sostegno di una maggioranza che si è via via sfaldata fino all’epilogo con le dimissioni del sindaco

Per il patron di Eolo Luca Spada chiesta una nuova archiviazione. La nuova richiesta del pubblico Ministero riguarda anche i due capi di imputazione rimanenti per le ipotesi di truffa e furto. L’indagine riguardava l’utilizzo di alcune frequenze non assegnate da parte del provider di Eolo.

Aylin ha fretta di nascere con ci pensa il papà con l’aiuto dei sanitari al telefono. La piccolina è venuta al mondo nella sua casa di Malgesso. Le doglie e le spinte sono arrivate nel giro di poco tempo così al papà Davide non è rimasto altro che chiamare i soccorsi e seguire passo passo le istruzioni dell’operatore 118 dall’altro capo del telefono: «Io me la sono cavata bene – ha commentato Davide – , ma il merito è tutto della mamma Fabiola: ha fatto nascere la nostra Aylin in poco tempo, riuscendo a mantenere il controllo e facendosi guidare da me e dai medici del 118 ».

A Gallarate il falò della gioeubia si fa online, ma il sapore del risotto ci sarà stesso



Il rogo della gioeubia, quest’anno, si guarderà in diretta streaming, in molte località. Ma come la mettiamo con l’atmosfera comunitaria di quel momento che annuncia la fine dell’inverno? A Gallarate la locale pagina Facebook Sei di Gallarate se… ha pensato di portare a casa delle famiglie almeno il sapore del risotto. Ovviamente non lo fa certo la pagina Facebook in sé: a cucinare ci penseranno quattro ristoranti cittadini, che proporranno un menù da 10 euro con risotto e dolcetto. A portarlo a casa ci penseranno gli amministratori della pagina, Monica Salomoni, Marco Colnago, Emanuele Mulazzani e Paolo Rossi. E il menù a prezzo fisso comprende anche un euro di donazione alla onlus Officina 025, che si occupa di bimbi con esigenze educative specifiche: un modo. Anche in altre località Pro Loco e associazioni si stanno organizzando per simili iniziative per salvaguardare lo spirito comunitario della gioeubia, anche se a distanza.

