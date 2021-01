Tracciamento dei contagi veloce ed efficiente: rientrare in classe è più sicuro

L’ultimo dato di ottobre dei contagi nelle scuole, prima della chiusura delle aule per gli studenti delle superiori, era di 5000 studenti in isolamento nelle province di Varese e Como. La parte più cospicua era proprio dei ragazzi delle secondarie, 1901 contro i 426 bimbi della fascia prescolare, i 1726 delle primarie e i 1073 delle medie.

Sappiamo tutti, a tre mesi di distanza, l’escalation del contagio nel territorio varesino nelle settimane successive, con picchi anche di oltre 2000 tamponi positivi in un giorno.

Oggi la situazione è notevolmente diversa. I dati raccontano di una curva sotto controllo e di una pressione sugli ospedali allentata, tant’è che si rivede la tabella di occupazione delle sale chirurgiche per gli interventi in attesa.

L’ultima rilevazione dei contagi nel mondo scolastico ha numeri contenuti: 340 alunni dell’infanzia in quarantena, di cui 146 in provincia di Varese a cui aggiungere 26 operatori, 481 nella primaria varesina ( 923 globali) e 43 operatori, 143 studenti della media in isolamento con 7 operatori ( il totale è di 286) e 4 operatori scolastici delle superiori. Un numero complessivo di circa 1600 tra studenti e operatori in isolamento, di cui 850 nel Varesotto.

Con la Lombardia in zona rossa, in aula ci sono solo i bambini della fascia prescolare e quelli della primaria e delle prima media. Dal primo febbraio, se l’andamento sarà costante, anche la nostra regione potrà accogliere nuovamente tutti gli studenti in classe. Ma con quali rischi?

«Oggi siamo in grado di offrire un sistema di sorveglianza molto più puntuale ed efficiente rispetto a settembre – assicura il direttore sanitario di Ats Insubria Giuseppe Catanoso – avevamo messo a punto il modello in agosto, ma ci è voluto del tempo per sistemarlo e renderlo automatico. Oggi lo abbiamo e può gestire anche numeri importanti. C’è il portale dove registrarsi e chiedere il campione con appuntamento immediato e c’è l’indagine via SMS automatica sia per il nuovo positivo sia per i contatti. Il tracciamento diventa fondamentale per non far sfuggire il virus. Continueremo, comunque, a studiare e valutare i dati settimanali: nel caso di anomalie attiveremo alert in Prefettura, nei comuni e nelle scuole. Oggi è stato definito un sistema di maggiori controlli e sicurezza. Sono abbastanza fiducioso per il futuro».