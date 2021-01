Il podcast del 26 gennaio

Il podcast quotidiano di VareseNews con le principali notizie di martedì 26 gennaio, scelte per voi dalla redazione

A 19 anni dalla sua inaugurazione, la tensostruttura che ospita il teatro di Varese va all’asta. Il proprietario della struttura ll Gruppo 2A srl è fallito e gli strascichi legali si abbattono anche sulla gestione sana che da sempre ha garantito l’Associazione Culturale Teatro Stabile d’Insubria e AD Managment.

L’atto che ha avviato tutta la procedura ha origine nel programma di liquidazione depositato dal curatore fallimentare del Tribunale di Milano nel febbraio del 2019. il 15 dicembre scorso è arrivata l’ordinanza con cui si comunica la messa all’asta del Teatro di Varese con una base economica di partenza di 200mila euro e possibili rialzi di cinquemila euro. L’asta si terrà alle ore 15 del 12 febbraio.

A pochi mesi dal voto un sondaggio condotto dall’istituto Winpoll per conto di Scenari Politici definisce gli umori dell’elettorato varesino chiamato a rinnovare l’amministrazione comunale. L’indagine ha coinvolto 800 persone residenti e votanti.

Sulle intenzioni di voto i varesini si sono espressi a favore dell’attuale primo cittadino Davide Galimberti ma lo scarto verso un avversario ancora non definito del centro destra è molto ridotto, solo mezzo punto percentuale. Galimberti riceve un alto gradimento da parte del 61% degli intervistati ma non raggiunge una fiducia analoga per quanto riguarda il suo operato: i suoi sostenitori convinti scendono al 54%. I cittadini hanno apprezzato la gestione dell’emergenza Covid, che è risultata positiva per il 46% dei commenti, molto più di quanto hanno ottenuto il Governo nazionale con il 34%, e la Lombardia con 30%.

Fiamme nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 gennaio a Caronno Pertusella: un incendio si è sviluppato intorno alle 4.30 in un appartamento di Corso della Vittoria e ha costretto dieci persone a lasciare la propria abitazione. Il fuoco è scoppiato in un appartamento del primo piano di uno stabile, fortunatamente disabitato. Le due famiglie che vivono nella stessa corte, dieci persone in tutto tra cui due bambini di uno e undici anni, sono state evacuate grazie all’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. La casa interessata dall’incendio è stata dichiarata inagibile, mentre le persone portate in ospedale se la sono cavata con lievi intossicazioni

Sono rientrati in classe questa mattina gli studenti degli istituti superiori di Varese. Due gli ingressi e la scelta di ammettere il 50% della popolazione scolastica. A Busto Arsizio slitta a domani il ritorno in presenza ad eccezione del liceo Crespi come raccontano ai microfoni di Orlando Mastrillo la dirigente Cristina Boracchi e una studentessa dell’ultimo anno.

E continuiamo a parlare di scuola con la fotografia fornita dal Ministero dell’Istruzione sulle iscrizioni i cui termini si sono chiusi il 25 gennaio. Al ciclo primario la quasi totalità ha chiesto il tempo pieno di 40 ore per gli alunni della elementari, che scendono a 30 ore alle medie. Alle superiori, la metà delle domande è stata presentata ai licei e tra questi spicca lo scientifico. Tiene il classico mentre l’offerta professionale continua a non convincere

Lo sport: ricco calendario sportivo per la giornata di mercoledì come ci spiega Damiano Franzetti

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme:

Spreaker, Spotify