“I racconti di Tello” in un libro di avventure da colorare

“Un Tello per amico“, il primo libro dell’autrice di Taino Marta Trombetta, è arrivato su Audible.it. Giovedì 21 gennaio uscirà inoltre il libro coi disegni da colorare ispirati al mondo dei “Racconti di Tello“.

Con le sue illustrazioni a cura di Mara Angelilli, il libro da colorare ripercorrerà le avventure dei protagonisti dei “Racconti di Tello” iniziate col primo racconto “Un Tello per amico”. Il libro conterrà anche indovinelli e stickers sagomati.

«Il libro da colorare – spiega Marta Trombetta – è ideato per interessare i bambini a 360 gradi attraverso le sue illustrazioni. La serie di libri che ho scritto non vuole limitarsi a essere solo una serie di brevi racconti coinvolgenti, bensì espandersi in un’esperienza tattile e creative, come appunto è il colorare».

Il libro da colorare è disponibile sia in Italiano che in Inglese su Amazon.it, alla libreria Mondadori di Angera, nell’Edicola a Sesto Calende e alla tabaccheria A. Crusco di Taino.