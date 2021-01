Quando i ragazzi si spronano a “Tryhardare”

TRYHARDARE: termine usato dai ragazzi in questo nuovo millennio, significa impegnarsi.

Dall’inglese “to try hard, che significa provarci con forza, lavorare duramente per ottenere un risultato.

Analogamente i giovanissimi, soprattutto maschi, soprattutto se appassionati di videogiochi, tendono a utilizzare neologismi che nascono italianizzando termini inglesi frequenti nel gergo di chi gioca, magari online, in diretta con giocatori (gamer) di tutto il mondo. Ad esempio “givvamelo” (da to give) vuol dire dammelo, “gg” (abbreviazione dell’inglese good game) vuol dire bel gioco, e si usa per fare i complimenti a qualcuno che ha fatto qualcosa di buono. O ancora “snitch” sta per spione e “buildare” per costruire.

Arriva in parte dall’inglese anche “Bella Bro“, il neologismo con cui si è aperto l’Ado Translate, il dizionario a cura dei ragazzi della cooperativa LaBanda per la rubrica Adolescenti nei VentiVenti di Varesenews, con lo scopo di aiutare gli adulti a familiarizzare con lo slang dei ragazzi per una migliore comunicazione tra generazioni.