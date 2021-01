Il rally dei laghi punta al 2021, con aumento delle iscrizioni

La prima volta fu nel 1991: dalle ceneri del Rally Aci Varese nacque quello che oggi è il Rally Internazionale dei Laghi, affermato appuntamento lombardo di inizio stagione che a fine febbraio spegnerà ben ventinove candeline. Dall’edizione di trent’anni fa – si corse in versione Sprint l’1 dicembre ’91 con la vittoria che andò a Bruciamonti-Calvi- di acqua sotto i ponti ne è passata ma l’elemento di base è sempre lo stesso, immutato ed anzi, ancora più rafforzato da episodi: la passione degli organizzatori, sempre saldi al timone di una corsa che solo lo scorso anno è rimasta al palo per cause di forza maggiore legate al Covid. Nessuno però, nell’Asd Rally dei Laghi si è mai dato per vinto e fin dalle prime fasi del lockdown ha sempre lavorato pensando già al 2021 che ora è finalmente arrivato.

Grazie alla sensibilità di un territorio che si è sempre mostrato favorevole all’evento sportivo motoristico e grazie alla fattiva collaborazione con gli enti locali, a partire dall’Automobile Club di Varese fino alla Provincia di Varese passando per la Camera di Commercio di Varese ed i comuni interessati al transito con Varese capofila, la corsa potrà dar modo di sfogare la voglia di adrenalina ai piloti delle vetture moderne, delle storiche e delle regolarità a media.

Le gare

Sono infatti tre i contesti nei quali ci si potrà cimentare; se la vittoria assoluta del rally moderno è la più ambita, non meno importanza avranno i contesti di validità di tutte e tre le competizioni. Il Laghi sarà infatti valevole quale finale del monomarca legato alle BMW Racing Start 2.0 a trazione posteriore del trofeo CFB2 RaceTech che a Varese metterà contro i primi tre concorrenti del Girone A e del Girone B dopo le bagarre del 2020: per loro ci saranno succosi premi in denaro e l’appuntamento decisivo è atteso con fervore.

Nella gara storica denominata Rievocazione Storica Rally Aci Varese e giunta alla 3° edizione, spicca il Trofeo 127 indetto dalla ProEnergy Motorsport dedicato esclusivamente alle Fiat 127: un trofeo monomarca che farà rivivere i fasti della pimpante vettura di casa Fiat che verrà valorizzata anche nella regolarità sport dove verranno anche premiati i pretendenti del trofeo “Coppa Regolarità Sport”. Sempre nel contesto di regolarità è da evidenziare il primo premio assoluto che sarà messo in palio dall’azienda Zero Time: un kit di cronometraggio Zero Sport di ultima generazione.

«Da mesi stiamo lavorando per proporre agli appassionati varesini e non solo la nostra gara che è ormai un appuntamento tradizionale di metà-fine inverno – dice il promoter Andrea Sabella – i vincoli ci impongono ancora chilometraggi contenuti. Quindi la gara sarà di sessantuno chilometri disegnata per raggiungere il massimo possibile dei recenti dettami, ma confidiamo di proporre ai concorrenti una corsa interessante e di alto spessore. Ringraziamo fin da ora Aci Varese e tutti gli enti che ci sostengono oltre al gruppo Magugliani che da anni supporta le nostre iniziative con passione».

Le iscrizioni al 29° Rally Internazionale dei Laghi si apriranno il prossimo 28 gennaio; il sito ufficiale della gara è www.varesecorse.it