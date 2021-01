Ritrovarsi grazie a Internet

Nato da “un’idea folle” che ha iniziato a prendere forma nel 2017, in occasione dei 20 anni di VareseNews, DigitaLife è il docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Un mosaico di storie, sentimenti, dolori e cambiamenti magistralmente orchestrati dal regista Francesco Raganato il quale, con i video-contributi inviati dai cybernauti (user-generated content), ha dato vita a un prodotto cinematografico che è un vero e proprio spaccato storico e sociale.

Grazie ai contenuti creati dagli utenti che per l’occasione si sono trasformati da fruitori passivi a partecipanti attivi, DigitaLife racconta di come internet e il digitale hanno cambiato il mondo e lo fa attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti. Storie come quelle di Toni Thorimbert e Giovanna Serafini, fotografo lui e modella inconsapevole lei, e di Salvatore Caccavale e Carlo Cacciatori, due amici che sono riusciti a ritrovarsi dopo 40 anni.

Storia di un’amicizia ritrovata dopo 40 anni

Salvatore e Carlo, italiani emigrati in Canada, si conoscono a Toronto negli anni Settanta ma, come spesso accade, finiscono per perdersi di vista dopo il rientro in Italia di Salvatore.

Decisivo è l’intervento di Michèle, figlia di Salvatore, che nel 2017 lancia un appello su Facebook affinché qualcuno la aiuti a rintracciare l’amico di vecchia data del padre. Il post viene rilanciato e condiviso da milioni di persone fino a raggiungere, finalmente, una parente di Carlo.

Toni Thorimbert ritrova “la ragazzina” della sua fotografia

Analoga la storia del fotografo Toni Thorimbert e “La Ragazzina” protagonista della sua fotografia, Giovanna Serafini, che si ritrovano dopo 43 anni grazie a Internet e a un messaggio su Facebook Messenger.

Toni Thorimbert, fotografo ufficiale di Lotta Continua, immortala Giovanna tra la folla durante la i festeggiamenti per la vittoria del “no” al referendum sull’abrogazione della legge sul divorzio: è il maggio del 74 e Giovanna è una ragazza di 18 anni.

Thorimbert congela quell’istante in una serie di scatti ma non sa nulla di quella “ragazzina”, nemmeno il nome. Anche per Giovanna il nome del fotografo resta un’incognita, almeno fino al settembre del 2017.

“Giovanna mi ha visto in televisione mentre parlavo di questa foto e attraverso i social è riuscita a contattarmi”, spiega Toni.

LA SERATA CINEFORUM DEL 15 GENNAIO

Venerdì 15 gennaio 2021, a distanza di due anni dal suo debutto in sala, DigitaLife tornerà sugli schermi (questa volta saranno quelli dei vostri dispositivi: tablet, smartphone, computer).

La serata – rigorosamente “digitale” – è aperta a tutti e avrà inizio alle ore 20.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di VareseNews.

LEGGI ANCHE:

DigitaLife torna sugli schermi a due anni dal debutto in sala