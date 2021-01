Sconto in via Cavallotti tra due macchine

Incidente questo pomeriggio intorno alle 18:30 Gallarate in via Felice Cavallotti. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada ed hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.