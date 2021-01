Serie D, Caronnese beffata nel finale: il Gozzano vince 2-1

Non basta una grande prova di carattere della Caronnese per fermare la capolista Gozzano. Allo stadio “Alfredo d’Albertas”, nel turno infrasettimanale valido per la 15esima giornata del girone A di Serie D, i piemontesi si aggiudicano il big match che vede di fronte la prima e la quarta forza del campionato, imponendosi per 2-1 grazie al gol allo scadere di Sylla.

Una trasferta che sarebbe stata proibitiva per tante squadre, ma non per quella di mister Roberto Gatti: la Caronnese tiene bene il campo, è ordinata e cinica, ma nel finale si abbassa troppo e viene beffata all’85esimo.

I rossoblu escono comunque a testa alta da un match giocato alla pari contro la capolista: nonostante le assenze, tra cui quella pesante di capitan Corno ancora out per squalifica, la squadra di Caronno Pertusella mette in difficoltà il Gozzano e passa in vantaggio nel primo tempo con Siani. Il Gozzano pareggia meritatamente al 34′ e completa il sorpasso con il suo bomber Sylla, che trova l’11esimo gol in campionato, sugli sviluppi di un corner al minuto 85.

Sconfitta severa per la Caronnese, che gioca alla pari per tutti i 90 minuti e si vede sfilare via solo nel finale un pari che sarebbe stato preziosissimo per rimanere agganciati alla vetta. La squadra di Gatti resta così ferma a 24 punti e scivola in quinta posizione, superata dal Sestri Levante che espunga il campo della Castellanzese e si porta la terzo posto, scavalcando in un colpo solo Caronnese e Pont Donnaz.

Per il Gozzano arriva invece l’ottava vittoria nelle ultime nove gare: la capolista sale così a quota 31 punti, allontana la Caronnese, ora distante 7 lunghezze, e prosegue la sua cavalcata in vetta alla classifica.

LA CRONACA

1° TEMPO

Tanta intensità nel primo tempo, che si chiude sull’1-1. Caronnese ordinata, precisa e cinica nella prima metà della prima frazione di gioco. La squadra di Caronno Pertusella trova il vantaggio al 18′ con un gran gol di Siani su un’azione nata da calcio d’angolo. La seconda metà del primo tempo è solamente di marca Gozzano, che spinge con continuità ma senza trovare troppe soluzioni contro la difesa di Gatti, ben schierata a protezione di Marietta. Il meritato pareggio dei piemontesi arriva comunque al minuto 34, sempre sugli sviluppi di un corner, con il colpo di testa di Pavan.

8′ primo pericolo creato dal Gozzano che con una punizione dalla tre quarti si rende pericoloso con Sylla. L’attaccante dei piemontesi prova la conclusione al volo dall’interno dell’area di rigore, decentrato sulla destra. Palla alta sopra la traversa

18′ 1-0 Caronnese: alla prima vera occasione la Caronnese passa in vantaggio con un gran gol del nuovo acquisto Siani. L’azione nasce dagli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla resta vagante in area di rigore dopo una prima ribattuta della difesa del Gozzano. Siani si coordina e con una mezza rovesciata al volo schiaccia il tiro a terra e trova l’incrocio dei pali opposto. Caronnese avanti a Gozzano

27′ Gozzano pericoloso con Cella. Il centrocampista ci prova dai 25 metri con una conclusione rasoterra e insidiosa. Marietta risponde con un bell’intervento

30′ Gozzano ancora pericoloso con Rao, servito bene in area da Allegretti. Il centrocampista della squadra di Soda si inserisce bene e solo davanti a Marietta non arriva per un soffio sul pallone.

34′ Gozzano ancora in avanti con Vono, uno dei più propositivi tra i piemontesi. Dalla tre quarti Vono converge per rientrare dalla sinistra per rientrare sul suo piede forte, il destro. Dal vertice dell’area ci prova con una conclusione bassa e pericolosa che attraversa tutta l’area di rigore senza nessuna deviazione. Marietta si sdraia e trattiene

36′ Pareggio Gozzano con Pavan: corner di Vono sul primo palo, palla prolungata sul secondo palo da Allegretti che di testa allunga la traiettoria. Dalle retrovie arriva Pavan che attacca benissimo l’area e insacca: 1-1, pareggio meritato del Gozzano.

44′ Il Gozzano continua ad attaccare ma senza trovare sbocchi. Rao ci prova calciando dalla luna distanza, palla nettamente alta

2° TEMPO

Secondo tempo meno divertente, avaro di emozioni e condizionato da tante interruzioni. Solo due occasioni da gol degne di nota da segnalare attorno alla prima metà della ripresa, con Siani che al 26′ spreca la palla del possibile vantaggio e della doppietta personale. Il Gozzano completa la rimonta nel finale e al 90′ Mastaj fallisce l’occasione del 3-1 per chiudere definitivamente i giochi.

23′ la prima occasione della ripresa arriva solo alla metà con Sylla, servito benissimo in area da un cross di Vono. Il suo colpo di testa esce di poco alla sinistra di Marietta

26′ La Caronnese risponde con il solito Siani, che sfiora la doppietta. Servito da Banfi all’interno dell’area di rigore, decentrato sulla destra, l’attaccante rossoblu cerca il secondo palo ma calcia forte e poco angolato. Vagge risponde presente e respinge

40′ Il Gozzano passa avanti con il suo bomber Sylla, ancora sugli sviluppi di un corner battuto da Vono. Mastaj prolunga e Sylla anticipa Travaglini trovando l’11esimo gol del suo campionato. Colpo Gozzano che trova il vantaggio a cinque dalla fine

45′ Il Gozzano spreca il match point con un’occasione colossale fallita da Mastaj. Servito benissimo da uno scatenato Sylla, solo davanti a Marietta spreca e calcia centrale.

48′ Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio del signor Mastrodomenico: il Gozzano vince 2-1.

Gozzano-Caronnese 2-1

GOZZANO: Vagge, Carboni, Vono, Sylla, Allegretti (73′ Mastaj), Kayode, Rao (57′ Confalonieri), Piraccini, Bianconi, Cella, Pavan (83′ Siano)

A disposizione: Rizzo, Modesti, Rampin, Olivato, Di Giovanni, Sangiorgio

All: Soda

CARONNESE: Marietta, Costa, Gualtieri, Galletti, Travaglini, Gargiulo, Banfi (73′ Becerri), Putzolu, Siani, Vernocchi (57′ Rocco), Calì

A disposizione: Angelina, Raccuglia, Torin, Battistello, Yamba

All: Gatti

Marcatori: 18′ Siani (C), 34′ Pavan (G), 85′ Sylla (G)

Ammoniti: 23′ Allegretti (G), 69′ Vono (G), 74′ Pavan (G), 83′ Rocco (C)

Espulsi:

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico, sezione di Matera

Assistente: Marco Roncari, sezione di Vicenza

Assistente: Thomas Storgato, sezione di Castelfranco Veneto

CLASSIFICA: Gozzano 31, Bra 27, Sestri Levante 27, Pont Donnaz 26, Caronnese 24, Calcio Cheri 22, Sanremese Calcio 22, Lavagnese 21, Folgore Caratese 21, Castellanzese 21, Imperia 21, Derthona 19, Legnano 18, Saluzzo 18, Arconatese 12, Borgosesia Calcio 11, Casale 11, Fossano Calcio 9, Vado 9, Città di Varese 8