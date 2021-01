Serie D, torna al “Mari” il Legnano. Caronnese ospite dell’Arconatese

Andrà in scena domenica 10 gennaio (ore 14.30) il tredicesimo turno di campionato per il Girone A di Serie D. Aspettando l’esito dei tamponi che verranno effettuati in queste ore e sperando che per questa volta anche il meteo non influisca, ci saranno sfide interessanti per le nostre squadre.

La Caronnese, che ha iniziato l’anno con un bel successo interno contro il Casale, affronterà la breve trasferta fino a Busto Garolfo dove affronterà l’Arconatese, fresca della vittoria al “Franco Ossola” contro il Varese. I rossoblu, che in attesa dei recuperi di Bra e PDHAE si sono portati a ridosso della vetta, non vogliono fermarsi e puntano a fare altri tre punti per confermarsi nelle zone altissime della classifica.

Sarà invece un esordio quello del Legnano, che al “Mari” affronterà l’Imperia per il primo impegno del 2021. Rinviata la gara in Valle d’Aosta, i lilla hanno dovuto aspettare ancora qualche giorno prima di iniziare ufficialmente il nuovo anno. La squadra di mister Brando ha giocato finora 9 gare ed è la squadra che è scesa in campo meno volte, assieme a Borgosesia e Lavagnese. Nelle prossime settimane il calendario sarà fitto di appuntamenti e trovare la forma migliore sarà fondamentale per alimentare le ambizioni di vetta.

A pochi chilometri di distanza, al “Provasi” di Castellanza, andrà invece in scena la sfida tra Castellanzese e Varese.

Serie D Girone A – 13a giornata: Arconatese – Caronnese; Borgosesia – Bra; Casale – Fossano; Castellanzese – Varese; Gozzano – PDHAE; Lavagnese – Sestri Levante; Legnano – Imperia; Saluzzo – Derthona; Sanremese – Folgore Caratese; Vado – Chieri.

CLASSIFICA: Bra** 25; PDHAE** 23; Gozzano* 22; Caronnese 21; Sestri Levante 20; Derthona**, Chieri, Sanremese, Imperia 17; Legnano***, Castellanzese* 15; Lavagnese***, Folgore Caratese* 14; Saluzzo** 13; Arconatese**, Casale* 9; Borgosesia***, Vado 8; Varese**, Fossano* 5. *gare da recuperare