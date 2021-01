Si è spento uno dei progettisti del restauro del Bernascone

E’ morto questa notte, all’età di 74 anni, Giovanni “Vanni” Meschini. Geometra, era uno dei progettisti del restauro del Bernascone, in corso in queste settimane.

«Era uno dei quattro progettisti del restauro, insieme a me, Franco Pallanza e Alberto Bianchi – spiega il direttore dei lavori, l’architetto Giorgio Vassalli – E’ per me un grande dispiacere, perchè era un mio amico, ma soprattutto un uomo di qualità».

I lavori al campanile della basilica, che hanno visto la collaborazione al progetto anche dell’ingegner Pietro Gervasini e di Riccardo Aceti, e sono guidati dallo studio Gasparoli, esperti in restauri eccellenti, non subiranno comunque rallentamenti nè stop, malgrado la triste notizia.

«Mi spiace davvero, e tanto – commenta Aceti – Ho avuto modo di apprezzarne più volte le speciali qualità umane, attraverso la mia personale amicizia con i figli Pietro e Andrea, nonché le pregevoli qualità tecniche nell’ambito del progetto di restauro del campanile del Bernascone. Sono commosso».

INSERISCI QUI LA TUA PARTECIPAZIONE