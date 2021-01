Storie di coraggio e di speranza: “La stella di Andra e Tati”

In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Besozzo organizza un evento telematico dedicato alle famiglie e ai bambini a partire dagli otto anni con Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, autrici del libro “La stella di Andra e Tati” da cui è stata tratta l’omonima animazione.

Domenica 31 gennaio alle ore 17:30 in diretta sulla pagina Facebook del Comune si parlerà della vicenda delle sorelle Adriana e Tatiana Bucci, internate all’età di 4 e 6 anni nel campo di concentramento di Auschwitz: le due sorelline furono tra i 50 bambini sopravvissuti (su 200.000 bambini internati).

Dalla loro testimonianza è stato tratto un film d’animazione Rai e un libro della casa editrice De Agostini dal titolo “La stella di Andra e Tati”, che ne racconta la storia con un linguaggio adatto anche ai più piccoli: verranno letti e recitati alcuni passaggi particolarmente importanti a cura della Compagnia Duse con la presenza delle piccole Lucrezia e Penelope.

Durante la diretta saranno collegate Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, le due autrici del libro e del film d’animazione, che hanno intervistato di persona le sorelle Bucci per la preparazione dei due lavori.