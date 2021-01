Sulle orme di san Benedetto: dialogo su un pellegrinaggio laico e sul cammino per ritrovare se stessi

Martedì 26 gennaio 2021, alle 21, Antonio Polito e Bernhard Scholz dialogheranno a partire dal libro Le regole del cammino. In viaggio verso il tempo che ci attende (Ed. Marsilio 2020).

L’incontro è organizzato dal Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese e dell’Associazione Alcide De Gasperi di Legnano.

L’autore del libro ed editorialista del Corriere della sera e il Presidente del Meeting di Rimini si confronteranno su diversi temi, sollecitati dalle pagine del testo che contengono le riflessioni emerse lungo una sorta di “pellegrinaggio laico” compiuto da Polito nel giugno 2020, fra la prima e la seconda ondata della pandemia, da Norcia a Montecassino, sulle orme di san Benedetto.

Si parlerà dell’oggi, dell’isolamento forzato nelle proprie case, del pericolo della “sindrome della capanna” per cui si fa fatica, si soffre a riprendere la vita di prima, se ne ha quasi paura. Ma soprattutto si cercherà insieme di capire cosa permette ad ognuno di noi di percorrere strade che aiutino a ritrovare se stessi, riscoprendo ciò che vale veramente nella vita. E non di meno, si rifletterà su come e a quali condizioni l’Italia potrà riprendere a camminare, in che direzione e con quale leadership. Un dialogo a tutto tondo su temi dai risvolti esistenziali ed etici, ma anche sociali, politici ed economici.

Sarà possibile partecipare all’incontro, moderato dal giornalista Enrico Castelli, attraverso i canali YouTube e Facebook del Centro Culturale Kolbe di Varese e dell’Associazione De Gasperi di Legnano.

Le dirette saranno condivise anche dalle pagine Facebook di Varesenews e Legnanonews, mentre in questo articolo, qui sotto, è conservata la diretta Youtube, che partirà all’inizio dell’incontro.