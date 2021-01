Trasformazioni incredibili e l’inizio di una nuova saga

Per procedere sicuri e sereni lungo il proprio percorso servono valori, grandi passioni e un pizzico di fantasia. Tutti elementi centrali nei libri proposti di seguito: dall’illustrato ambientato al Circo e con protagonista un cavallo dalle mille potenzialità per i bambini, al primo capitolo di una nuova grande avventura fantasy per i ragazzi.

Padarak cavallo del circo

Mi sono innamorata di una casa editrice. Si chiama Marameo e pubblica albi illustrati con una cura che traspare mentre si sfogliano i loro titoli.

Questa settimana devo per forza mostrarvi “Padarak, cavallo del circo” di Valère Rosa.

Il circo di Padarak è senza spettatori perché nei suoi spettacoli compare sempre e solo un cavallo.

Poi arriva Natalia, una costumista che cucirà per Padarak costumi da zebra, da leone, da elefante e da giraffa.

Una storia delicata che spiega quanto la passione per il proprio lavoro possa dare soddisfazione.

Le illustrazioni ricordano i quadri Fauves, che io amo.

“Padarak cavallo del circo”

di Valèrie Rosa

Marameo editore – € 19

Il segreto di Avium

Immergiamoci insieme ai ragazzi più grandi in un fantasy nuovo e coinvolgente come “Il segreto di Avium” pubblicato da Salani e scritto da Gulia Gubellini.

Giglio e Rosa sono due fratelli orfani che vivono in orfanotrofio.

Attraverso una porta entrano in un mondo fantastico: su Avium, la terra che li ospita, solcano cieli e raggiungono un’isola che fluttua nell’aria ma trovano anche uomini alati come uccelli che li vogliono catturare.

Un’avventura mozzafiato per riscoprire l’importanza delle proprie radici, la lotta tra il bene e il male, l’integrazione tra i popoli e le culture.