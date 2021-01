Treni, guasti sulle linee di Saronno e Treviglio

Lungo la Novara-Milano-Treviglio il treno 24515 è rimasto rallentato per un guasto all’infrastruttura nei pressi di Busto Arsizio. Lo stesso vale per il treno 24517 e 24617

Sulla Saronno-Milano-Lodi problemi per i treni 24120, 24111, e 24116 che non sono stati effettuati per le ripercussioni di un guasto su altro convoglio.