Treni, guasto sulla Treviglio e problemi su Luino

Sulla Novara-Milano-Treviglio un guasto all’infrastruttura in prossimità di Porta Garibaldi ha impedito sl treno 24616 di partire dalla stazione di Milano e hanno aperto i tecnici di Rfi per risolvere il problema, mentre il treno 24620 oggi terminerà il viaggio alla stazione di Milano Certosa in seguito ad un guasto all’impianto che regola la circolazione ferroviaria.

Il medesimo guasto sta provocando problemi anche sulla Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano.

Sulla Luino-Gallarate-Milano il treno 25303 viaggia con un ritardo di 15 minuti a seguito di di un guasto su un altro treno della linea che ha richiesto l’intervento di manutenzione in deposito, mentre il treno 25307 è stato sostituito da un servizio autobus dalla stazione di Luino a Gallarate.

Ritardi anche sulla Saronno-Milano-Lodi: il treno 24115 viaggia con 17 minuti di ritardo per un guasto ad uno scambio. (immagine di repertorio)