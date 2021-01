Un ciclo di incontri per affrontare la vita con un malato di Alzheimer

Varese Alzheimer e Myosotis: progetto Alzheimer adv organizzano il corso di formazione per i familiari dal titolo: “Vicino a te – Prendersi cura di una persona con Alzheimer al domicilio”.

Primo appuntamento venerdì 22 gennaio 2021 dalle 20.30 alle 21. 30 dal titolo “Dalla diagnosi alle cure possibili: come orientarsi?” relatore è Laura Bonalberti, medico psicoterapeuta.

Il secondo appuntamento è “La stimolazione cognitiva: un approccio non farmacologico per le persone con demenza” con Giorgia Luoni, psicologa clinica esperta in neuropsicologia. L’appuntamento è venerdì 29 gennaio 2021 dalle 20:30 alle 21:30.

Il terzo incontro è “La qualità del sonno: il 30% della nostra vita”, con Luigi Bellaria, Bíoarchitetto, istruttore e tecnico nazionale di Nordic walking. L’appuntamento è venerdì 5 febbraio 2021 dalle 20:30 alle 21:30.

L’ultimo appuntamento si intitola “Sentire… calmare… Gesti e pensieri “con la psicomotricista Ariola Sejtai, ed è in programma per venerdì 12 febbraio 2021 dalle 20:30 alle 21:30.

Tutto il corso online avverrà tramite la piattaforma Google Meet ed è ad accesso libero. Per informazioni e iscrizioni info@AlzheimerVarese.org oppure 0332 813295.