Su Zoom la figura di Giuseppe Panza a dieci anni dalla sua scomparsa

Un appuntamento online, su zoom, per ripercorrere la vita e la collezione del Conte Giuseppe Panza. La diretta si è tenuta nella serata di ieri, parte della più ampia rassegna dei “Lunedì di Casa Testori”. Il centro culturale di Novate Milanese, infatti, ha voluto dedicare una serata alla villa varesina, luogo di arte e cultura da anni proprietà del Fai-Fondo Ambiente Italiano.

La serata di ieri, ha visto tra i protagonisti Anna Bernardini, direttore di Villa e Collezione Panza e Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del Fai, che dal 2000 ha avuto in donazione questo straordinario “tempio” dell’arte contemporanea. Presenti anche Davide Dall’Ombra, direttore di Casa Testori e il giornalista di storia dell’arte, Giuseppe Frangisi

L’occasione ha permesso di parlare del nuovo allestimento della Collezione Panza a 10 anni dalla morte del collezionista e di conoscere il doppio volume dedicato alla stessa Collezione.

Una serata dunque per parlare di arte e dei suoi protagonisti, in un momento molto difficile per musei e gallerie che a causa della pandemia sono costrette alla chiusura o si trovano in grandi difficoltà. Un appuntamento, inoltre, per ricordare un gallerista unico e importante come Giuseppe Panza, amante dell’arte che ha lasciato a Varese una collezione unica al mondo capace di cambiare “pelle” mille volte, mantenendo la sua straordinaria unicità.

Guarda la diretta: https://fb.watch/36pvJq0j8y/