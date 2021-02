Accendete il Teatro di Varese: l’appello a lasciare un like o un ricordo in occasione di Teatri Aperti

Un post sentito che è anche un appello a tutti coloro che amano il teatro e negli anni hanno seguito gli spettacoli e le rassegne del Teatro Apollonio.

Sulla pagina ufficiale di Facebook si legge «Accendete il Teatro di Varese! Torneremo presto ad accendere le luci del nostro teatro, promesso! Oggi però abbiamo bisogno di voi! Anche il Teatro di Varese aderisce, come altri teatri della nostra città, all’iniziativa “Teatri aperti” promossa da una associazione nazionale di interpreti teatrali che domani farà accendere le luci in tante sale italiane. Ma noi abbiamo bisogno del vostro aiuto! Non potendo accendere fisicamente la luce del Teatro di Varese vi chiediamo di accenderla per noi con un messaggio, un ricordo di uno spettacolo o di una serata, un semplice like, a questo post. Anche questo significherà far vivere il teatro! Ma soprattutto ci farà sentire il vostro affetto — amato/a».

Il teatro versa in una situazione delicata non solo a causa dei provvedimenti restrittivi dovuti alla pandemia ma perché, dopo il fallimento del Gruppo 2°, è andato all’asta. Uno dei soggetti si è aggiudicato l’acquisto consentendo così il proseguo delle attività, confermato anche dalle parole del post “Torneremo presto ad accendere le luci del nostro teatro, promesso!”.

L’iniziativa “Teatri aperti” di domani 22 febbraio è promossa da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), che ha invitato «tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 20 alle 21.30)».

A Varese anche il Teatro Santuccio accenderà le luci e aprirà le porte aderendo all’iniziativa.