Anche il Santuccio aderirà a “Teatri Aperti”

II regista varesino Andrea Chiodi, direttore artistico della stagione di prosa e del festival Tra Sacro e Sacro Monte, insieme alla proprietà del teatro Santuccio vogliono unirsi ai tanti teatri Italiani che parteciperanno all’iniziativa di lunedì 22 febbraio per ridare luce ai teatri.

«A Varese, ad oggi, purtroppo, il teatro Apollonio è chiuso ma per fortuna riaprirà – dice Andrea Chiodi – e un altro luogo come il Politeama sembra poter ambire, anche questo per fortuna, a diventare, in un prossimo futuro, un luogo di cultura per la città, ma intanto credo sia importante dare un segno forte per far tornare la città a parlare di teatro, non solo come luogo, ma come possibilità di crescita e sviluppo culturale di una città, apriamo così simbolicamente il teatro Santuccio, unico teatro “aperto” in città grazie anche alla lungimiranza della proprietà, e lo faremo lanciando una bella iniziativa futura».

L’iniziativa nasce da Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo), che invita «tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi Teatri nazionali, a illuminare e tenere aperti i propri edifici la sera del 22 febbraio (dalle 20 alle 21.30)».

«Unita – spiega l’associazione – chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti il prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi».

Per questo verranno accese le luci e saranno aperte le porte del Teatro Santuccio dalle 20 alle 21.

«Invitiamo tutti i cittadini a scriverci alle mail info@teatrosantuccio.it o a info@trasacroesacromonte.it il loro desiderio di tornare a teatro e la loro necessità di cultura, messaggi che saranno poi pubblicati sui social. Saranno presenti altri artisti della città invitati», concludono dal teatro varesino.