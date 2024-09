Openjobmetis, test a porte chiuse sul campo di Reggio Emilia

Sarà Reggio Emilia l’ultima tappa del precampionato della Openjobmetis. La cancellazione in extremis della Lake Basket Cup di Lecco ha costretto le quattro squadre impegnate a organizzare una partita amichevole in sostituzione di quelle che non si disputeranno in riva al Lario nel fine settimana.

Varese si è quindi accordata con la Reggiana (il g.m. è l’ex di turno, Claudio Coldebella) per disputare un allenamento congiunto che si terrà nella città emiliana nel pomeriggio di sabato 21 settembre (15,35 circa). Si tratterà di un cosiddetto scrimmage, quindi un incontro non ufficiale e a porte chiuse, anche per mancanza dei tempi tecnici per allestire un match con tutti i crismi e aperto al pubblico.

Anche in questa occasione coach Mandole farà a meno di Nico Mannion: il play sta proseguendo le terapie per risolvere i problemi alla schiena e per essere a disposizione per la prima di campionato. Per questa ragione non sarà impiegato in un incontro che prevede viaggio in giornata.

Le due formazioni quindi rispetteranno l’appuntamento che si erano prese: avrebbero infatti dovuto incontrarsi nella seconda semifinale di Lecco. L’esordio in campionato, lo ricordiamo, è poi fissato per domenica 29: la Openjobmetis giocherà sul campo di Brescia mentre la Unahotels anticiperà al sabato sera con Trento al PalaBigi.