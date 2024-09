Annullato il torneo di Lecco: saltano le ultime due amichevoli della Openjobmetis

A due giorni dalla disputa delle semifinali è stato annullato il torneo di basket di Lecco al quale avrebbero dovuto partecipare quattro squadre di Serie A: Openjobmetis Varese, Unahotels Reggio Emilia, Bertam Tortona e Nutribullet Treviso.

Lo hanno comunicato in via ufficiale proprio le quattro società con una nota congiunta dopo aver preso atto della «mancanza dei requisiti essenziali per svolgere un evento di tale portata» quale doveva essere la prima Lake Basket Cup. In pratica manca l’omologazione del campo di gioco da parte di Legabasket che gli organizzatori prevedevano di montare al PalaTaurus, un passaggio burocratico obbligato per permettere alle squadre di LBA di calcare il parquet (a essa sono collegate anche le tematiche relative alle assicurazioni in caso di infortuni). «Pur consci degli importanti sforzi profusi dall’organizzazione del torneo stesso, al fine di tutelare in primis i propri tesserati, i Club con profonda amarezza si trovano costretti a rinunciare alla partecipazione alla suddetta manifestazione».

Gli organizzatori avevano avvisato della possibilità di spostare la manifestazione al PalaDesio, attuale “casa” della Pallacanestro Cantù, dove ovviamente il campo è omologato con tutti i crismi, spiegando anche che se le partite non si fossero disputate, i biglietti già venduti sarebbero stati rimborsati agli acquirenti.

A questo punto però ci sono quattro squadre di Serie A che a una settimana dall’esordio in campionato perdono la possibilità di disputare le ultime due partite in programma. Una disdetta anche per la Openjobmetis che contava finalmente di inserire Nico Mannion in squadra dopo che il play aveva disputato una sola amichevole per via dei problemi alla schiena. La società sta lavorando per organizzare almeno uno scrimmage (allenamento congiunto) presumibilmente con un’altra delle squadre rimaste “a piedi” (i contatti sarebbero proprio con Reggio Emilia) così da effettuare un test con una diretta avversaria.