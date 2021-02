All’Oasi Zegna un nuovo percorso per le ciaspole

All’Oasi Zegna è nato un nuovo sentiero per le ciaspole, che si aggiunge ai dieci tracciati dedicati alle racchette da neve. Questo nuovo percorso nell’area naturale piemontese parte dal Bocchetto Sessera, passando per la Scheggiola, fino al Massaro, e ritorno.

La sua difficoltà è medio-alta e per percorrerlo serve una tecnica discreta e un impegno fisico medio. La partenza è dal Bocchetto Sessera, verso destra, in discesa. Si attraversa quindi la faggeta, fino ad arrivare alla stazione a valle della vecchia pista da sci “Scheggiola”, che ora non esiste più. Si risale percorrendo la pista carrabile, fino a raggiungere la zona della Muschiera e le sue baite caratteristiche. Da lì, si risale affiancando la pista da sci e si raggiunge la cima del Monte Massaro, da cui si gode una vista a 360 gradi dal Monte Rosa, al Bernina, fino alle Alpi Lombarde.

Si scende infine dolcemente verso lo Chalet Massaro, per rientrare, attraverso il collegamento di neve battuto, fino al Bocchetto Sessera.

