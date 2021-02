Anche a Luino la giornata di raccolta del farmaco

Dal 9 al 15 febbraio 2021 ed in particolare sabato 13 febbraio 2021 avrà luogo in tutta Italia la Giornata

di Raccolta del Farmaco per rispondere al bisogno farmaceutico di poveri e bisognosi.

Chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, potrà recarsi presso le farmacie che aderiscono all’iniziativa, che nella nostra zona sono le farmacie di Creva, Maccagno e Germignaga, la farmacia comunale di Voldomino e la farmacia Clerici di Luino, e acquistare farmaci da banco che verranno donati alle persone, direttamente o attraverso gli Enti Assistenziali che ne hanno fatto richiesta.

L’attuale crisi economica e sanitaria ha reso povere tante persone e spinto in una condizione di

marginalità chi povero già lo era. È importante sostenere l’opera del Banco Farmaceutico e la

tradizionale Giornata di Raccolta del Farmaco, nella consapevolezza che rispondere ad un

bisogno concreto significa aiutare chi è in difficoltà a risollevarsi e a recuperare normalità e dignità

e che un gesto di carità educa alla gratuità e alla condivisione innanzitutto chi lo compie,

diventando per l’altro compagno di cammino.