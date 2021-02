Anziano investito in Via Locatelli a Sesto Calende

Un uomo di 81 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi a Sesto Calende.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15 in via Locatelli, una traversa della provinciale 48, in zona Abbazia.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto ma secondo le prime informazioni l’anziano sarebbe stato investito mentre stava attraversando la strada.

Finito a terra, l’uomo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e immediatamente trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.