Anziano trovato morto a Montegrino Valtravaglia. L’ipotesi del malore fatale

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato questa mattina a Montegrino Valtravaglia, nei pressi della strada – la via Fabiasco – che collega la frazione di Castendallo al territorio di Cugliate Fabiasco.

L’uomo è un anziano residente nella zona e secondo una prima ricostruzione era uscito di buon mattino per una passeggiata. Probabilmente, in seguito a un malore, è caduto in una scarpata a bordo strada, nei pressi di un ponticello di sassi, dove è stato ritrovato. Sembrano escluse responsabilità di terze persone: l’ipotesi più accreditata è quella appunto di una morte accidentale.

Sul posto – poco dopo le ore 8 di oggi, martedì 16 febbraio – sono intervenuti i soccorritori del 118 e i Carabinieri di Luino che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.