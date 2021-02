Betty Colombo racconta Arlecchino e le altre maschere

In occasione del Carnevale tornano le immancabili Letture #acasamia promosse dalla Biblioteca civica di Angera in collaborazione con l’attrice e narratrice Betty Colombo che ha preparato per i bambini due diversi appuntamenti. Due appuntamenti per due viaggi fatti di storie, maschere, tradizioni e tante filastrocche. Tutto da guardare e ascoltare in famiglia, bambini e genitori insieme comodamente seduti sul divano.

I due video “A carnevale ogni scherzo vale” e “Evviva il carnevale” sono pubblicati sulla pagina Fb Angera Turismo.

E se lo spettacolo è piaciuto tanto al punto da volerne sapere di più, la Biblioteca ricorda che è possibile prenotare i libri che hanno ispirato questi spettacoli in biblioteca tramite l’Opac. Ad esempio:

LE MASCHERE di G.M. Noventa

LUPACCHIOTTO di Gerda Wagner con illustrazioni di Jozef Wilkon