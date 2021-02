Bottiglie e rifiuti ai Giardini: “Noi ragazzi impariamo a essere essere più civili”

Buongiorno VareseNews,

mi chiamo Asia Musaj è vivo a Varese, ho solo 9 anni e stamattina sono andata a fare una passeggiata nell’aria aperta con mia mamma hai Giardini Estensi e la cosa non mi è piaciuta tanto perché ho trovato tante bottiglie di birra in giro e tanta sporcizia chiedo dalla parte di tutti i miei amici e della mia età di essere più civili .. si tratta del nostro futuro, aiutateci a vivere in un mondo a colori , in un mondo pulito . ( mi sono permessa a prendere il telefono della mamma per scrivere un email.

Sono molto delusa