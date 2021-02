Buguggiate ringrazia i suoi volontari e accoglie i neo maggiorenni

Si è svolta domenica 7 febbraio a Buguggiate la Giornata civica, dedicata al ringraziamento dei concittadini che si sono distinti nel volontariato a servizio della comunità.

Il sindaco Matteo Sambo ha consegnato ai volontari della Protezione civile e ai volontari che hanno portato la spesa a domicilio durante il lockdown, un riconoscimento e un premio ecologico: «Abbiamo deciso di omaggiare i nostri volontari con dei kit di coltivazione per permettere loro di piantare dei piccoli arbusti, partecipando alla lotta globale contro le emissioni di Co2. Sono stati inoltre piantumati 10 alberi di cacao in Camerun, due di essi sono stati intitolati alla nostra protezione civile e a tutte le volontarie e i volontari che durante la pandemia si sono prodigati per portare la spesa a domicilio alle persone maggiormente esposte».

Durante la cerimonia, che si è svolta al centro di aggregazione Ubuntu, si è svolto anche il “battesimo civico”, con la consegna della Costituzione italiana ai neo maggiorenni.

Infine l’Amministrazione comunale ha premiato con una borsa di studio Davide Bernasconi, Sara Broggini, Mirko Bosisio, Giulia Meleti e Federica Colombo per gli ottimi risultati conseguiti a scuola.