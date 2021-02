A Buguggiate domenica sarà il “giorno del ringraziamento”

Si potrebbe definire quello di domenica 7 febbraio come una sorta di “giorno del ringraziamento” Buguggiatese. Scaglionati su precise fasce orarie e nel rispetto delle norme sanitarie, verranno accolti al centro di aggregazione sociale Ubuntu di via Trieste i volontari della protezione civile di Buguggiate; i volontari che hanno consegnato le spese a domicilio durante i lockdown; i cinque studenti vincitori delle borse di studio; e i neo diciottenni che verranno figurativamente sottoposti al rito del battesimo civico.

“Ad ognuno verrà consegnato un piccolo kit per piantare degli arbusti in casa propria o nel proprio cortile, ringraziandoli attraverso un dono che si prodigherà per il mondo – spiega il sindaco Matteo Sambo – . In osservanza al principio della multiculturalità, ben espresso nel manifesto dei valori del centro di aggregazione sociale Ubuntu, firmato da quasi tutte le associazioni presenti in paese, si è deciso di piantare attraverso Treedom questi alberi nel villaggio globale. Agli studenti, così come ai neo diciottenni, verrà ricordato attraverso questo gesto simbolico quanto il loro sapere, e i loro talenti, debbano essere coltivati soprattutto per arricchire il mondo e renderlo un posto migliore”.