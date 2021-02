Bulleri: “Battuti dal talento della Virtus”

BULLERI 1 – «Innanzitutto partirei dai complimenti alla Virtus per la vittoria meritata, ma allo stesso modo faccio i complimenti anche alla mia squadra che non ha mai mollato per tutti i 40 minuti e ha sempre continuato a lottare. Siamo partiti bene, poi a cavallo dal secondo e terzo quarto siamo stati puniti dal loro talento individuale».

BULLERI 2 – «Per quanto mi riguarda la squadra oggi ha mostrato una ottima circolazione di palla (22 assist ndr). Peccato invece per qualche tiro aperto sbagliato di troppo, però sicuramente lo spirito e l’audacia coi quali abbiamo giocato sono stati importanti e ce li teniamo stretti».

BJEDOV 1 – «Per prima cosa, Djordjevic sta bene: è stato un po’ male stamattina, poi ha fatto tutti gli esami e non ha nulla a che fare col Covid; probabilmente è solo un po’ di stanchezza. Avevamo preparato la partita con tutto lo staff, e con lui ci siamo sentiti parecchie volte prima della gara, ha chiamato anche i giocatori. La cosa importante è che sta bene, lo aspettiamo domani».

BJEDOV 2 – «Giocavamo dopo 16 giorni, e praticamente non ci siamo mai allenati al completo tra infortuni e nazionali. Era importante partire bene e distribuire i minutaggi, quello che abbiamo cercato di fare lungo tutta la partita. Credo ci sia stata una buonissima difesa nel secondo quarto, dove praticamente abbiamo risolto la faccenda. Adams? Ha fatto la sua seconda miglior partita dopo Andorra, ma si vedeva anche dagli ultimi giorni in allenamento che era molto presente e vivace. Siamo contenti per lui ma anche per l’eccellente terzo quarto di Belinelli e per Alibegovic. Ma se vogliamo fare qualcosa di importante quest’anno dobbiamo farlo di squadra, al di là dei singoli».