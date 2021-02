Calcio, in diretta: Lucchese – Pro Patria, Legnano – Varese

Mercoledì che sa di domenica, con un mercoledì in diretta dai campi di Serie C e Serie D. Alle 14.30 allo stadio “Mari” andrà in scena la sfida storica tra Legnano e Varese, con il nostro racconto azione per azione della partita. Alle 15.00 inizierà anche la sfida al “Porta Elisa” tra Lucchese e Pro Patria per la 25esima giornata di Serie C. Aggiornamenti in diretta anche dal “Provasi” di Castellanza dove la Castellanzese ospiterà il Saluzzo.

