Legnano – Varese, le voci degli allenatori. Sgrò: “Sconfitta immeritata”, Rossi: “Tre punti importanti”

Dopo la vittoria del Varese nel sentito derby contro il Legnano, con il gol nel recupero del secondo tempo di Otelè a portare i tre punti ai piedi del Sacro Monte, sono ovviamente opposti gli animi dei due allenatori.

Ezio Rossi, mister del Varese, si prende volentieri la posta piena ma guarda già avanti: «Sono per noi tre punti che valgono tanto, in questo momento bisogna dare continuità ai risultati, ne giova il morale e il lavoro che facciamo. Per stasera godiamoci la vittoria, da domani inizieremo a pensare alla prossima partita (domenica in Val d’Aosta contro il Pdhae, ndr). Il Legnano ha grandi doti ma noi abbiamo avuto il merito di crederci fino alla fine. Complimenti a chi è entrato: Mamah ha fatto il lancio per Otelè e questo è un segnale importante. Ebagua continua a crescere di forma. Una dedica ai tifosi, che avrebbero voluto vivere questo derby».

Deluso invece, sulla sponda legnanese, mister Marco Sgrò: «Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, credo sia stata una partita da 0-0. Peccato perché prendere gol così all’ultimo minuto è una mazzata. Non ci stava per noi questa sconfitta. I ragazzi hanno fatto bene, ci spiace subire una sconfitta del genere».