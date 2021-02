Il Varese fa festa a Legnano: Otelé decide il derby nel recupero

Una rete di Hervè Otelè (foto in alto) in pieno recupero regala altri tre punti in classifica al Varese che sbanca (0-1) il “Mari” di Legnano dopo una partita equilibrata. I biancorossi sono al terzo successo consecutivo mentre per i lilla di Sgrò arriva un KO beffardo, con la rete subita forse nel momento migliore. In precedenza però Russo aveva neutralizzato un rigore di Balla.

LEGNANO – VARESE 0-1 (0-0)

MARCATORE: 46’ st Otelè

LEGNANO (4-3-1-2): Russo; Barbui, Nava, Luoni, Diana; Beretta (dal 22’ st Bingo), Di Lernia, Ronzoni; Tunesi (dal 22’ st Redaelli); Gasparri, Cocuzza. A disposizione: Ferrari, Ortolani, De Stefano; Febbrasio, Pellini, Fondi, Todaj. All.: Sgrò.

VARESE (4-2-3-1): Siaulys; Aprile (dal 38’ st Polo), Mapelli, Parpinel, Marcaletti (dal 45’ st Nicastri); Romeo, Gazo; Capelli (dal 38’ st Mamah), Balla, Minaj (dal 32’ st Otelè); Dellavedova (dal 16’ st Ebagua). A disposizione: Lassi, Polo, Petito, Snidarcig, Negri. All.: Rossi.

ARBITRO: Bocchini di Roma 1 (Mino e Pignatelli)

NOTE. Giornata mite e serena, terreno in cattive condizioni. Calci d’angolo: 7-4; Ammoniti: Di Lernia, Luoni (L), Dellavedova (V). Recuperi: 2’ + 4’. Al 19’ st rigore sbagliato dal Varese: tiro di Balla parato da Russo. Gara a “porte chiuse”.