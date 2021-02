Il carnevale di Busto Arsizio sarà solo a distanza. Due concorsi per divertirsi

Come l’anno scorso, anche quest’anno il Carnevale Bustese non potrà essere festeggiato come d’abitudine con la grande sfilata dei carri per le vie del centro, ma l’Amministrazione comunale non rinuncia a un programma che potrà comunque coinvolgere le famiglie nel rispetto delle norme di sicurezza e valorizzare una tradizione sempre molto sentita e partecipata.

A dare il via alla settimana di Carnevale sarà il sindaco Emanuele Antonelli che domenica 14 febbraio alle 12.00 in piazza san Giovanni consegnerà le chiavi della Città alle maschere tradizionali, il Tarlisu e la Bumbasina. Sono poi in programma due concorsi.

Concorso “Tarlisu o Bumbasina? Disegna la tua maschera bustocca”

Visto il successo del concorso Disegno la mia Giobia e delle attività organizzate per poter festeggiare la ricorrenza nonostante le distanze, l’Assessorato a Identità, Cultura e Sviluppo del territorio, in collaborazione con il Tavolo Identità, intende riproporre la formula con una serie di iniziative da remoto che permetteranno di conoscere meglio la tradizione e contestualmente divertirsi in famiglia. I più piccoli potranno dunque cimentarsi nell’iniziativa disegnando la loro versione personale di uno dei due personaggi a scelta.

Per partecipare occorre:

– disegnare la propria versione del Tarlisu o della Bumbasina (è obbligatorio disegnare una sola delle due maschere)

Per i più piccini, nella sezione dedicata “BA Cultura e Identità” del sito del Comune, sarà possibile scaricare l’immagine semplificata della maschera scelta da cui partire per realizzare la propria

– fotografarla o scannerizzarla

– pubblicarla sulla pagina Facebook “Città di Busto Arsizio” nei commenti del post ‘Tarlisu o Bumbasina? Disegna la tua maschera bustocca, usando gli hashtag #cittàdibustoarsizio e #tarlisuobumbasina.

Per ogni disegno andrà indicato il nome del bambino partecipante e la sua età. Si può anche indicare l’Istituto scolastico e la classe di appartenenza.

È possibile caricare il disegno nei commenti del post fino a domenica 14 febbraio.

Il 15 febbraio, sempre sulla pagina Facebook “Città di Busto Arsizio”, verrà pubblicata una galleria fotografica con tutti i disegni dei partecipanti. A partire dalla pubblicazione della galleria e fino al 16 febbraio, alle ore 14.00, amici, “fan” o parenti potranno votare i disegni preferiti mettendo il loro like.

Saranno conteggiati solo i like messi ai disegni pubblicati nella galleria fotografica della pagina Facebook “Città di Busto Arsizio”.

L’autore del disegno che raccoglierà più like entro le ore 14.00 del 16 febbraio vincerà il pupazzo che riproduce la maschera originale del Tarlisu o della Bumbasina, personalizzato per l’occasione, in edizione unica.

Non saranno ritenuti validi voti pervenuti prima o dopo i termini fissati per le votazioni.

Verrà anche nominato un secondo vincitore, selezionato da una giuria “di qualità”, composta dal presidente della Famiglia Sinaghina, associazione che da sempre custodisce la tradizione del Carnevale, Rolando Pizzoli, e da un rappresentante di ognuna delle realtà che siedono al tavolo Identità.

Anche in questo caso il premio sarà il pupazzo del Tarlisu o della Bumbasina a seconda della maschera rappresentata nel disegno vincitore.

Al concorso si affianca anche la messa a disposizione di materiale sul sito (pulsante BA Cultura e Identità – https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/cultura/ba-cultura-e-identita) che accompagnerà alla scoperta della festa del Carnevale, delle maschere ufficiali della Città e di come si svolgevano i festeggiamenti.

Concorso fotografico “Mascherine mascherate”

Il concorso è rivolto a tutta la cittadinanza senza limiti di età ed è organizzato dall’assessorato ai Grandi Eventi. Due le categorie previste dal concorso, la prima riguarda la maschera più bella e originale, la seconda la famiglia meglio mascherata.

Le foto dovranno essere inviate fino alle 12:00 del 16 febbraio a carnevale2021@comune.bustoarsizio.va.it: nella mail dovrà essere indicato il nome e cognome del partecipante e dovrà essere allegata la liberatoria interamente compilata (il modulo è pubblicato sul sito).

Le foto saranno pubblicate il 17 febbraio sulla pagina Facebook Città di Busto Arsizio e raccolte in due gallerie fotografiche dedicate alle due categorie previste dal concorso (maschera singola o famiglia).

A partire dalla pubblicazione sarà possibile votare le foto preferite.

Gli autori delle due foto che raccoglieranno più like entro le ore 12.00 del 19 febbraio vinceranno alcuni gadget de #ilbellodivivereabusto.

(Sul sito internet comunale regolamento del concorso e modulo liberatoria).

«Il Carnevale è, con la Giöbia, un altro appuntamento ‘identitario’, molto sentito a Busto, che in questa occasione ama valorizzare le sue due maschere cittadine, il Tarlisu e la Bumbasina, che, a propria volta rendono omaggio alla nostra tradizione tessile – commenta la vicesindaco e assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli -. Come per la Giöbia, nell’impossibilità di poter organizzare la tradizionale sfilata, abbiamo organizzato un concorso a premi per i più piccoli, dedicato proprio alle nostre maschere, perché non perdano la memoria delle radici della città e apprendono il significato simbolico dei due personaggi».

«Il mio più grande rammarico di quest’ultimo anno da assessore ai grandi eventi e’ stato non poter condividere con la città intera tanti momenti, quelli che da sempre scandivano le nostre feste e le nostre tradizioni – afferma l’assessore Paola Magugliani -. Cosi, almeno possiamo esserci tutti. Non potendo sfilare in strada, sfileremo in questo modo, e tutte le nostre foto rimarranno come ricordo di un Carnevale speciale. E ancora con le mascherine sì, ma…mascherate!».