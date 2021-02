C’è anche Varese nella sigla di The Big Bang Theory

Forse non tutti conoscono The Big Bang Theory, ma possiamo dirlo con semplicità: è una delle sit-com americane più conosciute al mondo, andata in onda fino al 2019, per dodici stagioni. Le puntate sono tornate a far parlare di sé da pochi giorni, da quando sono diventate disponibili anche su Netflix riscuotendo ancora un enorme successo. La sigla iniziale ha sempre destato molta curiosità perché in 20 secondi racconta la storia del mondo, con un velocissimo susseguirsi di immagini che è stato analizzato al microscopio da moltissimi appassionati.

Perché ne parliamo oggi? Perché questa mattina, sabato 27 gennaio, un lettore di Varesenews, Orazio, ci ha inviato un messaggio su Facebook: “Nella sigla della serie televisiva Big Bang Theory appare nella rapida sequenza di foto un’immagine della statua del Mosè di Sacromonte”. Magari alcuni appassionati seguaci della serie ne erano a conoscenza da tempo, come spesso accade quando i fan diventano sfegatati. Ma pensare che una produzione televisiva americana abbia scelto di raccontare la storia del mondo inserendo la statua del Mosè di Sacro Monte, ci ha molto incuriosito.

Abbiamo quindi cercato conferme, fino a trovare alcuni siti che analizzano la sigla fotogramma per fotogramma, confrontando poi l’immagine rappresentata con la statua reale. Si tratta proprio della statua del Mosè di Sacro Monte di Varese.