Cinema Teatro Nuovo AREA 101: “Chiusi da un anno, chiediamo un piano per ripartire”

Il Cinema Teatro Nuovo AREA 101 di Olgiate Olona aderisce all’iniziativa proposta da U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo) per lunedì 22 febbraio, ad un anno dalla chiusura di luoghi di cultura come cinema e teatri. Ecco la loro lettera.

Ad un anno dalle chiusure dei cinema e teatri di tutta Italia, nella serata di lunedì 22 febbraio dalle 19.30 alle 21.30 il Cinema Teatro Nuovo AREA 101 sarà aperto, le luci saranno accese.

L’associazione AREA 101 APS ha deciso di aderire all’iniziativa proposta da U.N.I.T.A. (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo). Con questa iniziativa si invitano i direttori dei teatri all’apertura, in sicurezza, delle sale di tutto il paese e si invia al governo un’istanza affinchè si programmi e si renda pubblico un piano che porti il prima possibile alla riapertura dei teatri, luoghi che da 2500 anni sono piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità.

Iniziativa simbolica e luminosa a cui AREA 101 aderisce per ricordare che le attività di CINEMA (CineAreaCult), MUSICA (Jazzaltro con Abeat Records), CABARET (Obbiettivo Risata di Max Pieriboni) e tante altre, stanno solo aspettando la possibilità di ricominciare, in piena sicurezza e nel totale rispetto dei protocolli ministeriali, a garanzia della salute degli spettatori.

Evidentemente lo spettacolo in generale non è stato considerato fino ad ora un bene primario, necessario per vivere, ma è, a nostro avviso, sicuramente necessario, indispensabile per sentirsi vivi! L’alternativa allo spettacolo dal vivo non può essere lo streaming, sarebbe come sostituire le visite nei parchi naturali con i documentari sulla natura: neppure paragonabile! L’umanità, per continuare a considerarsi tale, ha bisogno di cultura e di aggregazione. Speriamo davvero che questa iniziativa diffusa a livello nazionale “faccia luce sul teatro”,

Lo staff di AREA 101