A Olgiate Olona la Polizia Locale celebra Sant’Antonio Abate e San Sebastiano

Domenica 19 gennaio 2025, alle ore 10:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio a Olgiate Olona, si terrà una Santa Messa in occasione delle celebrazioni per Sant’Antonio Abate. Alla funzione parteciperà il Comando della Polizia Locale, rappresentato dalla Bandiera del Corpo.

Durante la celebrazione, in concomitanza con il ricordo di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, gli agenti rinnoveranno pubblicamente il loro impegno verso la comunità. L’evento sarà un momento per riaffermare i valori di imparzialità, servizio e dedizione, essenziali per garantire la convivenza civile e la sicurezza.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa occasione di riflessione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per una comunità più unita e solidale.