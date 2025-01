Olgiate Olona dà il benvenuto nel mondo degli adulti ai neo diciottenni tra Costituzione e Codice della Strada

Con una cerimonia molto sentita e partecipata l’Amministrazione Comunale di Olgiate Olona ha dato il benvenuto nel mondo degli adulti ad un nutrito gruppo di 18enni. Il Battesimo Civico è stato un momento significativo che ha segnato il passaggio ufficiale, accompagnandoli nel loro nuovo ruolo di cittadini a tutti gli effetti coi loro diritti ma anche coi loro doveri.

L’evento è stato l’occasione per celebrare l’importanza del diritto di voto e del contributo attivo di ogni cittadino nella costruzione di una società migliore.

Nel suo intervento, il sindaco Giovanni Montano ha sottolineato il valore del senso civico e della coesione intergenerazionale. “Essere buoni cittadini significa prendersi cura della comunità, rispettare i principi della nostra Costituzione e impegnarsi affinché le future generazioni trovino un mondo migliore, preservato e più giusto,” ha dichiarato il primo cittadino.

Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Giuseppe Calzone, ha invece posto l’accento sull’importanza dei 18 anni come soglia di maturità, con tutte le libertà, i diritti, ma anche le responsabilità che l’età adulta comporta.

Un momento di particolare rilievo è stato l’intervento del Comandante della Polizia Locale, Alfonso Castellone, che ha illustrato i punti chiave delle nuove norme del Codice della Strada. Ha ricordato ai presenti, in particolare ai neo-patentati, quanto sia fondamentale evitare l’uso di alcol e sostanze stupefacenti, per garantire la sicurezza

propria e altrui.

La Presidente dell’AIDO, Erika Cucchi, ha invece parlato dell’importanza di diventare donatori di organi, un gesto che può salvare molte vite e rappresenta un atto di solidarietà e generosità verso il prossimo.

L’Ufficio Anagrafe, rappresentato da Riccardo Spataro, ha spiegato il funzionamento della tessera elettorale, consegnandola ai neo-diciottenni, insieme ai moduli per iscriversi come scrutatori in occasione delle elezioni. Spataro ha sottolineato come l’esercizio del diritto di voto rappresenti un momento fondamentale nella vita democratica della Repubblica.

Il Battesimo Civico si è concluso con un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, con l’auspicio che questi giovani cittadini possano essere protagonisti attivi e responsabili della vita comunitaria.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i partecipanti e i relatori per aver reso questo evento un’occasione speciale, sottolineando l’importanza di momenti come questi per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e i valori della cittadinanza attiva.