Conclusione del ciclo di Libro Terapia a Olgiate Olona

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esperienza del primo gruppo di libroterapia, nato all’interno della coprogettazione tra il Comune di Olgiate Olona e la cooperativa Solidarietà e Servizi, nell’ambito della gestione del servizio Informalavoro.

Il percorso, avviato nel mese di gennaio 2025 e ospitato presso la Biblioteca Comunale, ha coinvolto dieci donne che, condotte da una psicoterapeuta, si sono incontrate a cadenza mensile per confrontarsi sul tema del rapporto tra donne e lavoro, utilizzando la lettura come strumento di riflessione e condivisione. Ogni incontro ha rappresentato uno spazio sicuro e accogliente, privo di giudizi, dove le partecipanti hanno potuto esprimere liberamente le proprie esperienze personali ed emozioni.

Ad arricchire ulteriormente il percorso, il contributo dei ragazzi dell’associazione “Progetti Fantasia” APS, che hanno accolto le partecipanti con un dolce benvenuto, con una tazza di the e biscottini, portando il valore dell’inclusione e della sperimentazione quotidiana anche all’interno di questa iniziativa.

Il Comune di Olgiate Olona, da sempre attento ai temi dell’inclusione e della disabilità, ha recentemente avviato – in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà e Servizi e l’Istituto Comprensivo Ferrini – un progetto formativo rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, per favorire lo sviluppo di competenze pedagogiche specifiche e migliorare l’inclusione scolastica degli alunni con diagnosi di autismo.

La conclusione del progetto di Libroterapia rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma l’avvio di un nuovo percorso: le donne che lo desiderano potranno essere supportate, in continuità, dallo sportello Informalavoro, attivo ogni giovedì dalle 9.00 alle 15.00, presso la sede del municipio, per intraprendere un cammino di ricerca attiva del lavoro e di promozione dell’autonomia.

«L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Alfonsa Senesi, operatrice dello sportello Informalavoro, alla dott.ssa Megghy Longhi, psicoterapeuta conduttrice del gruppo di libroterapia, per la loro dedizione e umanità, alla Cooperativa Solidarietà e Servizi, all’Associazione Progetti Fantasia APS, nonché all’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Assessorato alla Cultura per il costante impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questa esperienza. Un esempio concreto di come cultura, ascolto e rete territoriale possano diventare strumenti reali di crescita personale e sociale».