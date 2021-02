Cinque bug hotel: a ogni insetto la sua casa

Inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie o coleotteri: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche”, peculiari ma molto semplici da realizzare, anche con i bambini in famiglia, seguendo semplici principi di base, suggeriti da Parco Pinete e Coop Astro Natura nella pagina del sito del Parco dedicata proprio ai bambini.

Perché un bug hotel?

Gli insetti sono una componente fondamentale degli ecosistemi grazie al loro ruolo di impollinatori e non solo; questi invertebrati sono in diminuzione sia per la distruzione del loro habitat (città sempre più grandi e sempre meno prati fioriti) sia perché vengono semplicemente a mancare ambienti non alterati dall’uomo ove trovare rifugi naturali. Avere un bug hotel in giardino o sul balcone significa dare ospitalità a un esercito di alleati nella lotta biologica contro molte infestazioni delle piante, nonché fornire un valido contributo alla difesa della biodiversità.

Cinque Bug hotel da costruire

Una volta completati e posizionati in giardino o sul balcone, i rifugi potrebbero essere colonizzati anche da insetti potenzialmente pericolosi. Quindi bisogna poi sempre Prestare attenzione nel maneggiarli per evitare incidenti.

Di seguito link a ciascuno dei cinque laboratori proposti (le foto sono nella gallery qui sopra)

Rifugio per forbicine… e coccinelle

Rifugio per api solitarie

Rifugio per coccinelle e crisope

Rifugio per coleotteri e ragni

Rifugio per farfalle

Il progetto Campo APErto

Nato dalla collaborazione tra Parco RTO, Parco Pineta, Istituto Oikos e molti altri, il progetto ha come obiettivo la messa in atto di azioni per la salvaguardia delle api e degli impollinatori selvatici della provincia di Varese nonché la promozione di modelli di comportamento sostenibili.

Maggiori info www.istituto-oikos.org/progetti/campo-aperto.