Condannato a Terni, arrestato a Varese dalla Polizia

Gli uomini della Polizia di Stato di Varese hanno arrestato venerdì scorso – 12 febbraio – un 42enne di origini tunisine che era ricercato dopo essere fuggito da Terni, dopo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP del tribunale della città umbra.

L’uomo aveva quindi lasciato il Centro Italia per sfuggire a una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti e si era diretto verso Nord; la collaborazione tra gli uffici della Questura di Terni e i poliziotti delle Volanti di Varese hanno però permesso di trovare l’uomo che si aggirava indisturbato per le vie della città.

Dopo la cattura il 42enne è stato portato negli uffici della Scientifica per accertare la sua esatta identità; a seguire è stato quindi trasferito nel carcere varesino dei Miogni.