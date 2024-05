Pierluigi Canettoli della Scherma Saronno centra l’oro ai Nazionali Gold

Festa tricolore per la Scherma Saronno: a Terni, in occasione dei Campionati Nazionali Gold, Pierluigi Canettoli si è aggiudicato il successo nella spada maschile guadagnando nel contempo il pass per gli Assoluti (ovvero le gare che assegnano il titolo italiano) in programma a Cagliari tra il 5 e il 10 giugno prossimi.

Canettoli, classe 2004, è stato autore di una gara notevole. Prima il portacolori di Saronno ha vinto il girone 3 di qualificazione senza subire sconfitte, risultato che gli ha permesso di non disputare il primo turno del tabellone a eliminazione diretta. Poi Pierluigi ha battuto nell’ordine il casertano Loffredo (15-10), il ferrarese Quartarone (15-12), il frusinate Valente (15-9) e il cagliaritano Diana (15-12) che aveva estromesso il numero 1 del tabellone Amodio, guadagnandosi così l’ingresso tra i migliori otto e centrando la qualificazione gli assoluti.

Nei quarti di finale Canettoli ha quindi affrontato il pisano Gianmarco Verdiani superato di una sola stoccata, 15-14, al termine di un emozionante testa a testa. In semifinale altro assalto thrilling con il giovane saronnese che si è imposto per 15-13 sul trevigiano Elia Cassolo, vittoria che ha spalancato le porte alla finale contro Andrea D’Ippolito della Ginnastica Victoria di Torino. Anche in questo caso hanno contato i dettagli: il piemontese si è portato avanti nel punteggio ma ha subito la rimonta di Canettoli che ha vinto l’oro per un solo punto, 15-14.