Controlli delle forze dell’ordine in un bar di via Carrobbio a Varese, disposta la chiusura per 5 giorni

Il controllo delle forze dell’ordine al bar di via Carrobbio è scattato alle 18 di venerdì 20 febbraio, contemporaneamente alle misure anti-contagio previste dal dpcm che prevedono a quell’ora la chiusura di bar e ristoranti.

Nel locale nei pressi della galleria che conduce a piazza Ragazzi del ’99 il personale della questura di Varese, in particolare della divisione anticrimine dell’ufficio Pasi della polizia amministrativa, accompagnati da dall’unità cinofila della Guardia di finanza di Malpensa, hanno rilevato violazioni delle misure anti contagio, per le quali è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

Durante i rilievi sono però state rilevate anche altre violazione amministrative sulle quali l’ufficio della questura sta facendo alcuni approfondimenti per la redazione dei verbali.