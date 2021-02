Coronavirus: a Ispra test rapidi anche ai bambini

A Ispra un nuovo servizio per contrastare la diffusione del Coronavirus. A partire da venerdì 12 febbraio in farmacia sarà possibile eseguire il test rapido antigenico anche per i pazienti in età pediatrica.

Il servizio sarà attivo il martedì e il venerdì su prenotazione. Nel caso il paziente risultasse positivo, sarà sottoposto immediatamente al test molecolare gratuitamente. Per informazioni, costi e prenotazioni è sufficiente telefonare alla farmacia.

Intanto a Ispra i casi di persone positive al virus sono saliti a 10. «Siamo in zona gialla – commenta il sindaco Melissa De Santis – ma non dobbiamo dimenticarci che il virus circola ancora, motivo per cui dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione alle regole del distanziamento e dobbiamo ricordarci sempre di igienizzare le mani e indossare correttamente la mascherina».