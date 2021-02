Crescono i contagi a Ispra, una classe delle medie in isolamento

Crescono i contagi a Ispra e l’incremento preoccupa il piccolo comune sul Lago Maggiore. Nel report settimanale, il sindaco Melissa De Santis, ha informato i cittadini sull’andamento dell’epidemia sul territorio comunale.

“Cari concittadini, la situazione sta evolvendo rapidamente e registra un aumento dei casi positivi al Covid-19. Ad oggi i nostri concittadini che risultano positivi sono saliti a 18 mentre i guariti dall’inizio dell’epidemia si fermano a 245“.

I casi di coronavirus riguardano anche l’ambiente scolastico: “Da lunedì 1 marzo una classe della scuola media di Ispra sarà collocata in isolamento e per tale motivo gli alunni non frequenteranno in presenza le lezioni. E’ evidente che dobbiamo fare in modo di contenere il contagio e adottare tutte le cautele: evitare di frequentare luoghi affollati, indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento”.